Bayern Monaco-Boca Juniors dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bayern Monaco e Boca Juniors si sfidano nella seconda giornata del Mondiale per Club: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Il Mondiale per Club entra sempre più nel vivo: nel Gruppo C sarà la volta della sfida tra Bayern Monaco e Boca Juniors, avversarie nella seconda giornata della fase a gironi.

Nel primo turno i bavaresi hanno travolto i malcapitati neozelandesi dell'Auckland City: 10-0 il risultato finale, col ritorno in campo (con tanto di tripletta) di Jamal Musiala.

Gli argentini sono stati invece ripresi dal Benfica: in vantaggio di due reti (a segno Merentiel e Battaglia), gli 'Xeneizes' hanno subìto la rimonta lusitana firmata Di Maria (in goal dagli undici metri) e Otamendi.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Bayern Monaco-Boca Juniors: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.