Bayern Monaco-Auckland City 10-0, pagelle e tabellino: Coman è imprendibile, Olise da star, tris Musiala, in ombra Kane, per Lobo gara da dimenticare

Bayern Monaco vs Auckland City FC

Mondiale per Club

Gara senza storia quella tra i tedeschi e gli Auckland City: finisce 10-0 per la squadra di Kompany l’esordio al Mondiale. Tris di Musiala.

È un Bayern Monaco senza pietà quello che schianta l’Auckland City nel match d’esordio per entrambe le squadre nel Mondiale per Club. I tedeschi indirizzano fin da subito l’incontro sui binari a loro più congeniali, chiudono la gara con l'incredibile risultato di 10-0 e ottengono i primi tre punti nel girone C, lo stesso dove sono presenti Boca Juniros e Benfica.

Passato appena 6’ e il Bayern è in vantaggio: Tah, alla prima con i bavaresi, fa sponda di testa sugli sviluppi di un corner, con Coman che èbravo a girare in rete sempre di testa. Al 18’ arriva il raddoppio dei bavaresi: ancora protagonista Coman, ma questa volta con un assist; sua la sponda per il destro preciso di Boey che fa 2-0.

Ma l’uragano tedesco non si ferma. Al 20’ Olise cala il tris appoggiando da pochi passi in rete un cross da sinistra, un minuto più tardi Coman sigla la sua doppietta personale con un preciso sinistro a incrociare dopo aver super un avversario. Al tramonto del primo tempo il Bayern realizza la quinta rete: cross dalla sinistra di Olise, con Muller che gira in rete. Ma il Bayern non si ferma e nel recupero segna la sesta rete con Olise (doppietta personale) che parte da destra, si accentra e lascia partire un tiro a giro di sinistro imparabile.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa il Bayern mantiene sempre il pallino del gioco e trova il goal del 7-0 con Musiala al 67’, mandato in campo al posto di Kane, stranamente a secco. Bayern che fa 8-0 su rigore, procurato e realizzato sempre da Musiala al 73’. Ma i tedeschi non si fermano: sempre Musiala approfitta di un errore in fase di costruzione, recupera palla e sigla il 9-0 e la tripletta personale. Il 10-0, al minuto 89', è invece messo a segno da Muller.