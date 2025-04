DIRETTA Bayern Monaco-Mainz, i bavaresi possono vincere la Bundesliga: dove vedere la partita in tv e quella del Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen vs Augsburg

Bayern Monaco vs Magonza 05

Il 26 aprile può essere decisivo per la vittoria del Bayern Monaco: per la matematica, però, serve lo stop del Bayer Leverkusen.

Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter, il Bayern Monaco è ad un passo dalla conquista della Bundesliga 2024/2025. Manca ormai solo la matematica per il successo dei bavaresi (che rappresenterebbe il primo storico trofeo di Harry Kane in tutta la sua carriera), possibile già nella giornata di sabato.

Un anno dopo la vittoria sorprendente del Bayer di Xabi Alonso, la stessa squadra di Leverkusen è ciò che non ha ancora permesso al Bayern Monaco di festeggiare anticipatamente il successo in Bundesliga. Distante otto punti con appena dodici a disposizione, il team Campione in carica è ormai tagliato fuori, ma proverà a ritardare il più possibile la conquista del campionato da parte dei rivali.

In un sabato senza Serie A, la doppia sfida tedesca e la finale di Coppa di Spagna (il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, ore 22.00) sono i grandi eventi calcistici della giornata.