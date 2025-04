Dove vedere Barcellona-Real Madrid di Coppa del Re in tv: sabato di fuoco, il Clasico vale il trofeo

Barcellona-Real Madrid, stasera il Clasico che assegna la Coppa del Re in diretta gratis sia in tv che in streaming su Youtube.

Verrebbe da dire che poche volte il Clasico ha avuto una vigilia così movimentata, ed effettivamente sembra essere proprio così. Il caso De Burgos, arbitro della sfida, ha aumentato la tensione di una sfida sempre infuocata, stavolta ai massimi livelli. Anche per questo, in un sabato senza Serie A, Barcellona-Real Madrid sarà vista da milioni di italiani. Di scena alle 22:00, il Clasico tra Real Madrid e Barcellona assegna la Coppa del Re un anno dopo la vittoria dell'Athletic Bilbao sul Maiorca. Evento sportivo clou del 26 aprile, il match di Siviglia, teatro della finale, è in diretta tv anche in Italia, gratis. In tv, in streaming, anche su Youtube, Barcellona-Real Madrid è disponibile in chiaro per tutti: il momento è arrivato. L'articolo prosegue qui sotto