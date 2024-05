Bayer Leverkusen imbattuto: da quanto non perde una partita?

Battendo anche la Roma nella semifinale di andata di Europa League, la compagine tedesca ha allungato un’incredibile striscia positiva.

In molti avevano la sensazione che per la Roma potesse trattarsi dell'avversario più duro possibile e il campo ha confermato quelli che erano i peggiori timori.

La compagine giallorossa è caduta all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen ed ora la strada che conduce all’atto finale dell’Europa League si è fatta terribilmente in salita.

Lo 0-2 firmato da Wirtz ed Andrich ha assunto i contorni di una sorta di passaggio del turno ormai blindato per la compagine guidata da Xabi Alonso e questo per un motivo che va oltre la semplice forza della squadra: le ‘Aspirine’ non perdono praticamente mai.

Nel corso di questa stagione nessuno è riuscito nell’impresa di battere il Bayer Leverkusen ed è anche per questo che alla Roma, nella semifinale di ritorno in programma il prossimo 9 maggio alla BayArena, servirà una vera e propria impresa.