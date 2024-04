Il centrale nerazzurro potrebbe non essere rischiato a causa di un problema muscolare: due le possibili soluzioni per sostituirlo.

Allungare la lunghissima striscia positiva in campionato per avvicinarsi ulteriormente al giorno tanto atteso: quello in cui verrà festeggiato la conquista dello Scudetto, oltre che quello che della storica doppia stella.

L’Inter scenderà in campo lunedì sera nel posticipo contro l’Udinese che chiuderà ufficialmente il 31° turno di campionato.

Una sfida sulla carta tutt’altro che impossibile, visto soprattutto il cammino dei nerazzurri, ma i friulani non andranno sottovalutati visto che cercheranno davanti ai propri tifosi punti salvezza e che hanno già dimostrato di poter stupire.

L'articolo prosegue qui sotto

Per l’occasione, Simone Inzaghi potrebbe essere costretto a rinunciare ad uno dei suoi uomini più in forma in assoluto: Alessandro Bastoni.