Barella con la fascia da capitano in Italia-Ecuador: secondo sardo con tale onere dopo Sirigu, festeggiato col goal del definitivo 2-0.

Ok, l'occasione non era di quelle imperdibili per nulla al mondo, trattandosi di una semplice amichevole che non metteva alcun punto - né tantomeno un trofeo - in palio: eppure, per Nicolò Barella, Italia-Ecuador ha avuto un valore parecchio speciale.

Il centrocampista dell'Inter è stato infatti insignito della fascia da capitano in un undici titolare completamente rivoluzionato rispetto a quello sceso in campo giovedì contro il Venezuela.

Un giorno da ricordare per Barella, orgoglio di una Sardegna che non ha mai avuto una folta rappresentanza in Nazionale nel corso degli anni.