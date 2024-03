Spalletti rivoluziona l'Italia per la seconda amichevole americana. Rimangono in panchina tutti i giocatori titolari dell'ultima sfida.

Tempo di test, semplicemente. Dopo aver battuto il Venezuela per 2-1 a Fort Lauderdale, Spalletti osserverà una squadra completamente diversa, o quasi, rispetto a quella scesa in campo nel primo match amichevole americano.

Per il match contro l'Ecuador, infatti, l'Italia è stata rivoluzionata dal tecnico azzurro, tanto che rispetto alla vittoria di alcuni giorni fa nessun giocatore è stato confermato. Tutti i titolari contro il Venezuela si siedono inizialmente in panchina per l'incontro contro la 'Tri', la rappresentativa dell'Ecuador.

Si tratta del resto di una mini tourneè-americana per valutare tutti i giocatori convocati, così da ridurre i dubbi sui 23 convocati che prenderanno parte all'Europeo tedesco il prossimo giugno.