Bardghji al Barcellona, ci siamo: i blaugrana si assicurano uno dei giovani più interessanti d'Europa

Dopo aver brillato in Champions ed essere rimasto fermo un anno per infortunio, Bardghji è pronto: in arrivo la sua grande occasione.

In passato non ha nascosto il suo amore per il Real Madrid, ma alla fine si è salvato in calcio d'angolo quando ha evidenziato di voler seguire le orme di Leo Messi. Del resto Roony Bardghji sapeva di essere nel mirino dei blaugrana, squadra con cui giocherà dalla prossima annata. La squadra catalana continua ad aggiungere enorme qualità alla propria squadra, assicurandosi uno dei giovani più interessanti d'Europa.

A inizio luglio, infatti, verrà definito ufficialmente l'affare che porterà Bardghji in Catalogna dopo gli anni da calciatore del Copenaghen, con la cui maglia si è distinto sia in Danimarca, sia in Champions League. Ventenne il prossimo novembre, ha dimostrato di essere prontissimo per i grandi palcoscenici, rallentato solamente da un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per un anno.

Per recuperare il tempo perduto, Bardghji si unirà al Barcellona per tentare di crescere con Raphinha, Lewandowski e i grandi d'attacco blaugrana, di cui fa parte anche quel Yamal più piccolo del collega in arrivo, ma comunque con una enorme esperienza maturata nell'ultimo triennio.