La giovane promessa svedese sembra destinata a seguire le orme del suo omonimo e diventare una delle più grandi star del calcio mondiale.

"Roony! Roony! Roony!". Era possibile scambiare il Parken Stadium negli anni d'oro dell'era Wayne Rooney all'Old Trafford, quando nel novembre 2023 dagli spalti si è levato quel famoso coro. Ma non si trattava di un tributo alla leggenda del Manchester United; i tifosi del Copenhagen stavano piuttosto prendendo in giro gli ospiti e allo stesso tempo acclamando il loro nuovo eroe.

Roony Bardghji aveva appena segnato il goal della vittoria all'87° minuto contro i tre volte campioni d'Europa, all'età di 17 anni e 359 giorni. In quel momento era balzato sotto i riflettori, entrando nella storia.

Il nome Rooney è già entrato nella leggenda del calcio, ma il quasi omonimo di Wayne sembra destinato a fare la propria strada. Il suo percorso verso la celebrità è stato un po' accidentato dopo quella partita contro i Red Devils, ma un futuro brillante con il Barcellona lo aspetta comunque.

I campioni di Spagna in carica hanno raggiunto un accordo per ingaggiare Bardghji a un prezzo ridotto di 2,5 milioni di euro, dopo che il giocatore è entrato negli ultimi mesi del suo contratto con il Copenhagen, nonostante la sua goffa dichiarazione d'amore per il Real Madrid all'inizio della carriera. Almeno ha affermato di voler emulare Lionel Messi piuttosto che uno dei Galacticos. Del resto, tutto sarà dimenticato se riuscirà a illuminare il mondo con la maglia del Barça.