Barcellona eliminato dalla Champions, al centro sportivo del Real Madrid spunta lo striscione “Grazie Inter”

L’eliminazione del Barcellona per mano dell’Inter, ha reso felici i tifosi del Real Madrid: a Valdebebas spunta anche una sciarpa nerazzurra.

Una serata indimenticabile per l’Inter e i suoi tifosi, viceversa una partita da mettersi subito alle spalle per il Barcellona.

La compagine blaugrana ha interrotto martedì sera il suo cammino in Champions League e lo ha fatto nel modo più doloroso possibile.

Dopo essere andata sotto per 2-0, ha trovato la forza prima per pareggiare e poi per segnare con Raphinha all’88’ quel goal del 2-3 che sembrava avergli spalancato le porte per la finale.

Una rete di Acerbi in pieno recupero e quella di Frattesi nel primo tempo supplementare hanno poi nuovamente ribaltato tutto per la gioia non solo dei tifosi nerazzurri, ma anche di quelli del Real Madrid.