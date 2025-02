Aveva lasciato il campo dopo un rigore dubbio dato al Galatasaray: punizione pesante per l’Adana Demirspor

Galatasaray vs Adana Demirspor

L’Adana Demirspor è stato penalizzato in classifica dopo quanto accaduto col Galatasaray: scatta anche la sconfitta a tavolino.

Ha fatto molto scalpore, nei giorni scorsi, quanto accaduto nella sfida valida per il 23° turno di Super Lig che ha visto protagoniste il Galatasaray e l’Adana Demirspor.

Come è noto, la formazione ospite, al 30’ ha deciso di abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta contro alcune decisioni arbitrali che erano state prese direttore di gara Oguzhan Cakir.

In particolare, a far discutere fu il rigore assegnato qualche minuto prima al Galatasaray, poi trasformato da Alvaro Morata per l’1-0.

Ebbene la Federazione calcistica turca, ha deciso punire in maniera dura l’Adana Demirspor e la decisione è stata comunicata nel corso della giornata di giovedì.