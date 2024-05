Avellino-Vicenza dove vederla: dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Primo atto della semifinale playoff di Serie C: al Partenio-Lombardi il Vicenza di Vecchi sfida l’Avellino di Pazienza.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Avellino contro Vicenza, Vicenza contro Avellino. Saranno i prossimi 180 minuti a stabilire chi fra biancoverdi e biancorossi potrà giocarsi la finale per la quarta promozione dalla Serie C NOW alla Serie B.

Gara-1 si gioca al Partenio-Lombardi: l’Avellino ha esordito nella post-season nel turno precedente, eliminando il Catania al termine di una doppia sfida molto tirata.

Il Vicenza, invece, ha avuto la meglio del Taranto prima e del Padova poi e fino a oggi non ha mai subito goal in questo supplemento di stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.