Ausilio e i retroscena sul mercato: “Calhanoglu convinto subito, Leao è stato molto vicino all’Inter”

Il direttore sportivo dell’Inter svela: “Per il rinnovo di Lautaro Martinez c’è tempo, faremo poco sul mercato”.

Un campionato vissuto da dominatrice assoluta e culminato con la conquista dello Scudetto che è valso la storica seconda stella.

L’Inter è stata protagonista di una stagione destinata ad essere ricordata come una delle più importanti della sua storia, ma come sempre accade in questo periodo dell’anno, è già arrivato il momento di concentrarsi sulla prossima.

Il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, in un’intervista rilasciata a Fabrizio Biasin ha spiegato quali saranno le linee guida da seguire nella prossima sessione di calciomercato.