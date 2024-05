Il Napoli sarà costretto a fare i conti con due defezioni importanti in attacco nella sfida di lunedì sera contro l’Udinese.

Sarà un Napoli che si presenterà con un attacco ridisegnato, quello che lunedì sera, nell’ultima partita del 35° turno di Serie A, cercherà fondamentali punti per l’Europa sul campo dell’Udinese.

Per la sfida in programma al Bluenergy Stadium infatti, Calzona non potrà contare su Kvarataskhelia e Raspadori.

I due non hanno lavorato con il gruppo a poco più di ventiquattro ore dal calcio d’inizio.