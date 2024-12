Atletico Mineiro battuto in finale di Copa Libertadores, Hulk in lacrime: “Ho deluso mio figlio e non solo”

Atletico MG vs Botafogo RJ

L’attaccante dell’Atletico non ha nascosto la sua delusione dopo la sconfitta contro il Botafogo: “Dio ci aiuti a ritrovare le forze”.

Si è infranto ad un passo dal traguardo, il sogno di Hulk di sollevare al cielo la Copa Libertadores per la prima volta nella sua carriera.

In quella che infatti è stata una finale tutta brasiliana che si è giocata all’Estadio Monumental di Buenos Aires, il suo Atletico Mineiro si è arreso ad un Botafogo capace di imporsi per 3-1 nonostante una partita intera giocata in inferiorità numerica (espulsione di Gregore al 2’).

Hulk, 38 anni, commentando la sconfitta della sua squadra non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alle telecamere.