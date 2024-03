Atletico Madrid-Inter dove vederla: Sky, Canale 5 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Atletico Madrid ospita l’Inter nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Implacabile in campionato ed estremamente ambiziosa in Europa. L’Inter torna a concentrarsi sul suo cammino in Champions League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è un bivio importante: quello che può indirizzarla direttamente ai quarti di finale.

L’ostacolo da superare sarà l’Atletico Madrid e per l’occasione i nerazzurri si presenteranno all’appuntamento forti di un leggerissimo vantaggio. La gara di andata che si è giocata a San Siro lo scorso 20 febbraio ha visto proprio l’Inter imporsi per 1-0 grazie ad una rete siglata da Marko Arnautovic nella ripresa.

Quelle che si affronteranno saranno squadre che stanno vivendo momenti di forma diversi. Se i meneghini infatti in questo 2024 sono stati capaci solo ed esclusivamente di vincere, l’Atletico Madrid è reduce da una prestazione in campionato, quella sul campo del Cadice, estremamente deludente. I Colchoneros non solo hanno giocato male, ma hanno anche perso contro una squadra che in Liga non riusciva a fare bottino pieno da ben sei mesi.

L'articolo prosegue qui sotto

Atletico Madrid ed Inter si affronteranno per la terza volta nella loro storia in una partita ufficiale: bilancio sin qui in perfetta parità visto che le due squadre si hanno sin qui vinto una gara ciascuna.

In questa pagina troverete tutte le informazioni per restare aggiornati su Atletico Madrid-Inter: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.