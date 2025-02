Atalanta-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Gewiss Gasperini sfida Di Francesco: nerazzurri in corsa Scudetto, arancioneroverdi a caccia dell’impresa salvezza.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà una sfida testacoda ad aprire il sabato di Serie A Enilive. Al Gewiss Stadium si sfideranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Venezia di Eusebio DI Francesco.

Nerazzurri in piena lotta Scudetto, rilanciati dopo lo 0-5 rifilato all’Empoli: Retegui e compagni sono a -3 dall’Inter e -2 dal Napoli che si sfideranno in questo turno. Per i bergamaschi, dunque, chance ghiotta per recuperare punti su almeno una delle rivali.

Il Venezia, invece, è costretto a inseguire la salvezza, oggi distante sei punti: una vittoria a Bergamo sarebbe un risultato fondamentale per rientrare pienamente in corsa.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.