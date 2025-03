Atalanta senza Ederson e Retegui: chi gioca a centrocampo e in attacco contro la Fiorentina? Le scelte di Gasperini

Fiorentina vs Atalanta

Ederson squalificato e Retegui infortunato: le soluzioni del tecnico nerazzurro in vista della sfida di Firenze contro la viola.

Atalanta chiamata a ripartire dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter che ha preceduto la sosta ma che, soprattutto, ha ridimensionato le ambizioni Scudetto della Dea.

Gli esami, però, non sono di certo finiti. La formazione nerazzurra è infatti soltanto all'inizio di un autentico ciclo di ferro e la prossima tappa conduce all'Artemio Franchi di Firenze in vista del faccia a faccia contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, rinvigorita dal passaggio del turno in Conference League e soprattutto dal roboante 3-0 rifilato alla Juventus.

Ci sono però alcuni nodi di formazione da sciogliere per Gian Piero Gasperini che, in terra toscana, dovrà fare i conti con alcune assenze davvero pesanti.