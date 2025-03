Samardzic segna con la Serbia e manda un messaggio l'Atalanta: può trovare più spazio in questo finale di stagione?

Il fantasista nerazzurro, schierato titolare in Austria-Serbia, ha inscenato una grande prestazione griffando il gran goal del definitivo 1-1.

Nella notte di Nations League, per quanto riguarda gli spareggi relativi alla Lega A-B, Lazar Samardzic ha lanciato un segnale molto importante all'imbocco del rush finale di questa stagione.

Il fantasista dell'Atalanta, infatti, è andato a segno nel match che la Serbia ha pareggiato per 1-1 in casa dell'Austria, in attesa della gara di ritorno che si giocherà domenica sera.

Una prestazione di livello da parte dell'ex Udinese che potrebbe cambiare le sue prospettive all'imbocco del rush finale di stagione nel quale il classe 2002 ambisce a trovare maggiore spazio.