Atalanta-Monza può essere la gara di Daniel Maldini: tra l'interesse della 'Dea' e un futuro tutto da scrivere

Atalanta vs Monza

Luca Percassi non ha nascosto l'interesse dell'Atalanta per Daniel Maldini, osservato speciale oggi nelle gara del 'Gewiss Stadium'.

Giovane e talentuoso, dal futuro (ma anche dal presente) assicurato: già queste caratteristiche basterebbero per giustificare le antenne drizzate dei grandi club per Daniel Maldini, sempre più in orbita 'élite'.

L'esordio con la maglia della Nazionale non ha fatto altro che certificare la bontà del talento del figlio d'arte, che dopo qualche iniziale scetticismo si sta 'mettendo in proprio' discostandosi progressivamente dalla figura epica e leggendaria (e per questo 'ingombrante') di papà Paolo.

Il suo nome inizia a figurare sui taccuini di diversi dirigenti italiani: questo vale sicuramente nel caso di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta che stasera se lo ritroverà di fronte al 'Gewiss Stadium' per la sfida al Monza.