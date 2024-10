Atalanta allo scoperto su Daniel Maldini: "Lo stiamo monitorando"

Luca Percassi conferma l'interesse dell'Atalanta per Daniel Maldini: "Un ragazzo dal talento enorme, che il nostro club deve seguire".

Daniel Maldini continua a ottenere consensi importanti: periodo magico per il figlio d'arte, reduce anche dall'esordio in Nazionale avvenuto in occasione della sfida vinta per 4-1 su Israele in Nations League.

Sotto la luce dei riflettori anche le prestazioni con la maglia del Monza, club che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Milan in estate dopo il prestito nella seconda parte della passata stagione.

Una crescita imponente, che non è passata inosservata: nemmeno in casa Atalanta, società da sempre sensibile al fascino dei giovani talenti.