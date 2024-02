Atalanta, Milan e Roma adesso sognano: tre italiane negli ottavi di Europa League

Milan e Roma hanno raggiunto l’Atalanta negli ottavi di finale: sono tre le italiane che continuano la loro corsa in Europa League.

Ci sarà tanta Italia nelle urne del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League.

Saranno infatti ben tre le squadre che continueranno a rappresentare il calcio nostrano nella seconda competizione continentale per club, e lo faranno tutte con ambizioni importanti.

Dell’Atalanta si sapeva ovviamente già da tempo, visto che è riuscita a strappare un pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo dopo aver vinto il primo raggruppamento, ma alla Dea si sono aggiunte anche il Milan e la Roma (già finalista nella scorsa edizione) che hanno superato indenni le tante insidie imposte dagli spareggi.

Tre squadre di rango che hanno tutte le carte in regola per poter dire la loro nell’Europa League 2023-2024 e che certamente non si affronteranno negli ottavi. Il regolamento infatti prevede che in questa fase non possano esseri confronti tra squadre della stessa nazione.