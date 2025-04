Atalanta-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs Lazio

Duello per la Champions, l’Atalanta di Gasperini ospita la Lazio di Baroni: formazioni, canale tv e streaming.

Al Gewiss Stadium ci si gioca la Champions. Nella 31esima giornata della Serie A Enilive, si affrontano l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Marco Baroni. Nerazzurri a quota 58 in classifica, al terzo posto: le ultime due sconfitte consecutive hanno tagliato fuori la Dea dalla lotta Scudetto e messo in pericolo anche la qualificazione alla prossima Champions League, visto che il margine sul quinto posto è sceso a soli tre punti.

La Lazio, invece, non vince da tre gare ed è scivolata al settimo posto, a -4 dal Bologna quarto: per Baroni è fondamentale riscattarsi e portare a casa tre punti per provare, ancora, a prendersi la qualificazione alla prossima UCL.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.