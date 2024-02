Atalanta-Lazio 3-1, cronaca, tabellino e voti: De Ketelaere illumina, la Dea vola

L'Atalanta si impone per 3-1 contro la Lazio e mette in cascina tre punti pesanti per la corsa Champions.

Se era una sorta di spareggio anticipato per il quarto posto, l'Atalanta ha mandato un chiaro messaggio non solo alla Lazio, ma a tutte le rivali che le contenderanno l'accesso alla prossima Champions League. La compagine orobica infatti si è imposta con un netto 3-1 in quello che era un vero e proprio scontro diretto e lo ha fatto mostrando una netta superiorità per tutto l'arco dei 90'. Sì perché la Dea (trascinata dal solito De Ketelaere), tra le mura amiche del Gewiss Stadium, non solo ha battuto un avversario in salute e reduce da una lunga striscia positiva, ma lo ha fatto convincendo e riversando in campo tutta quella personalità che le ha consentito di gestire a proprio piacimento i ritmi di gioco fin dalle battute iniziali. La Lazio dal canto suo, dopo un primo tempo scialbo ha provato ad alzare ritmi e baricentro nella ripresa, senza tuttavia riuscire ad insidiare più di tanto Carnesecchi. Il goal della bandiera biancoceleste è arrivato su calcio di rigore e a discorso già abbondantemente chiuso.