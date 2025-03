Atalanta-Inter, Gasperini scompare quando incontra la sua ex: sono dati horror

Ennesima sconfitta consecutiva contro l'Inter per l'Atalanta e Gasperini, anche espulso dopo le proteste per il rosso a Ederson.

La possibilità di agganciare Napoli e Inter in vetta è sfumata. L'Atalanta cade 2-0 nella partita più importante delle ultime settimane, venendo sconfitta dai Campioni in carica nerazzurri di mister Simone Inzaghi. E così sono sei ore i punti dalla Dea e la squadra meneghina, nuovamente favorita assoluta per conquistare lo Scudetto e puntare al Treble di trofei. L'Inter si conferma la squadra da battere, Gasperini non riesce ad uscire dal limbo eterno del suo tabù.

Quando incontra la sua ex Inter, Gasperini scompare. Riuscito a vincere diversi scontri diretti durante la stagione, capace di fare la voce grossa in Champions League contro squadre di prima fascia e persino di vincere l'Europa League, il tecnico della Dea non sembra mai potere nulla contro i nerazzurri.

Nonostante una partita equilibrata, anche stavolta Gasperini deve lasciare il campo scuro in volto per una partita che la sua Atalanta non è riuscita a dominare o portare dalla propria parte, cadendo in seguito al goal di Carlos Augusto. La sicurezza del tecnico nerazzurro davanti all'Inter è invece crollata da tempo, fin qui impossibile da rialzare.