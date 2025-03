Moviola Atalanta-Inter, Ederson espulso: cosa è successo? Due gialli e rosso, Gasperini furioso

C'era il rosso a Ederson per due gialli in pochi secondi? Vediamo cosa è successo e perché il giocatore dell'Atalanta ha lasciato il campo.

"Avete rovinato la partita" il labiale di Gian Piero Gasperini negli ultimi minuti di Atalanta-Inter.

Il motivo? L'espulsione di Ederson andata in scena alcuni minuti prima, che ha portato la sua squadra già sotto di un goal (Carlos Augusto) a subire anche l'inferiorità numerica e dunque la seconda rete di Lautaro.

Montano le polemiche in Atalanta-Inter per il rosso a Ederson, il più grande episodio da moviola della partita che ha chiuso la domenica di Serie A così come la 29esima giornata. Furioso, Gasperini è stato espulso dall'arbitro Massa per aver continuato a protestare a proposito dell'inferiorità subita nei minuti precedenti.