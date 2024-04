Atalanta-Juventus, Scamacca non ci sarà: squalificato per la finale di Coppa Italia, assenza pesantissima

Ammonito, Scamacca non potrà prendere parte alla finalissima tra Atalanta e Juventus: il bomber di Gasperini non ci sarà.

Festa e beffa, allo stesso modo. Negli stessi minuti. Perché se Gianluca Scamacca è stato decisivo per il passaggio alla finale di Coppa Italia con un goal da urlo, il giallo subito nella ripresa della semifinale contro la Fiorentina non permetterà all'ex West Ham di giocare contro la Juventus.

Tra i tanti diffidati in vista della semifinale di Coppa Italia, Scamacca è stato l'unico ammonito. L'altro atalantino che ha subito un giallo, Kolasinac, non risultava infatti tra i giocatori a rischio ultimo atto del torneo.

Salvi invece e a disposizione di Gasperini in finale, invece, Marten De Roon e Aleksey Miranchuk. Stop al pari di Scamacca anche per Ederson, ammonito negli ultimi minuti della semifinale.

Gasperini dovrà rinunciare al suo capocannoniere, che sta vivendo la miglior annata della sua carriera dopo aver lasciato la Premier League per tornare in Italia e far parte del team bergamasco.

Per Scamacca, soprattutto, la grande delusione di non poter giocare contro la Juventus, così da provare a dare il trofeo alla Dea e in generale la seconda Coppa Italia della storia atalantina.

Sui social, tra l'altro, è scattata immediatamente la polemica, visti i dubbi sul giallo rimediato contro la Fiorentina.