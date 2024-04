Atalanta-Empoli dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atalanta ospita l'Empoli nel 34° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Forte della finale di Coppa Italia conquistata ai danni della Fiorentina, per l'Atalanta è tempo di tornare a pensare al campionato: il 'menù' del 34° turno offre lo scontro casalingo con l'Empoli di Nicola.

Se la 'Dea' (in piena corsa anche in Europa League) è in lotta per un posto nella nuova Champions League, i toscani cercano punti utili per puntellare ulteriormente l'obiettivo della salvezza, un po' più vicino dopo il successo sul Napoli della scorsa settimana.

L’Atalanta ha vinto sei delle nove gare di Serie A contro l’Empoli con Gian Piero Gasperini in panchina (1N, 2P), un successo in più di quanti ne aveva ottenuti in tutte le precedenti 14 sfide contro questa avversaria nella competizione (7N, 2P).

L’Empoli è rimasto imbattuto in quattro delle ultime sei gare esterne contro l’Atalanta in Serie A (1V, 3N), anche se ha perso la più recente, 2-1 il 17 marzo 2023 (reti di de Roon e Højlund per i bergamaschi, Ebuehi per i toscani).

Di seguito tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Atalanta-Empoli: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.