Atalanta e Roma al bivio: intrecci e obiettivi comuni, in palio molto più dei tre punti

Atalanta e Roma si affronteranno a Bergamo in una sfida dal peso specifico elevatissimo: i giallorossi hanno bisogno di una vittoria.

Entrambe reduci dalle fatiche di Europa League, Atalanta e Roma si ritrovano in campo per una partita valida per il 36° turno di Serie A che metterà in palio molto più che tre semplici punti.

Scherzi del destino che ha voluto mettere di fronte una squadra, quella nerazzurra, che giovedì ha centrato la prima finale europea della sua storia, ed un’altra, quella giallorossa, che è andata ad un passo da un’impresa poi sfumata solo nei minuti finali.

Quella che sarebbe potuta essere una finale tutta italiana da giocarsi il 22 maggio a Dublino, è stata di fatto 'anticipata' di una decina di giorni.

In palio non ci sarà la possibilità di sollevare al cielo un trofeo, questo è vero, ma Atalanta e Roma si contenderanno comunque una posta molto pesante.