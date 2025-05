Assenze, ritorni e nodi da sciogliere: la Juventus in vista del Mondiale per Club

Mondiale per Club

La Juventus prenderà parte al prossimo Mondiale per Club: i giocatori che potrebbero prendere parte alla spedizione negli Stati Uniti.

Appena il tempo di mettersi alle spalle una stagione non semplice e scandita da tanti alti e bassi, e per la Juventus è già arrivato il momento di concentrarsi su un nuovo grande appuntamento: il Mondiale per Club.

La compagine bianconera, al pari dell’Inter, rappresenterà il calcio italiano nella competizione che si disputerà tra il 14 giugno ed il 13 luglio negli Stati Uniti.

Un torneo che vedrà protagoniste alcune tra le migliori compagini del pianeta e al quale la Juve prenderà ovviamente parte con l’obiettivo di spingersi il più lontano possibile.

Ma con quale volto la Vecchia Signora si presenterà al Mondiale per Club? Molte potrebbero essere le novità proposte, in attesa di vedere cosa riserverà la finestra speciale di calciomercato che si aprirà in prossimità dell’inizio della competizione.