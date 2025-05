AS - Una nuova avventura per Davide Ancelotti: è vicino alla panchina dei Rangers

Dopo la lunga collaborazione con il padre Carlo, Davide Ancelotti è pronto ad iniziare una carriera da allenatore in prima.

Non solo Carlo Ancelotti, che a breve siederà sulla panchina del Brasile, ma anche suo figlio Davide si appresta a salutare il Real Madrid.

Dopo aver fatto parte anche degli staff tecnici di Bayern Monaco, Napoli ed Everton, è pronto ad iniziare una carriera da allenatore ‘in prima’ e, a quanto pare, gli estimatori non mancano di certo.

Il suo nome, nelle scorse ore, è stato accostato anche a quello del Como in caso di un eventuale dopo Fabregas ma, secondo quanto riportato da ‘AS’, ad attenderlo potrebbe in realtà esserci un’avventura in Scozia.