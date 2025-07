Arsenal in ansia per Calafiori: infortunio nell’amichevole contro il Newcastle

Il difensore italiano è stato costretto a lasciare il campo ad inizio ripresa, Arteta: “Speriamo che non sia nulla di grave”.

In attesa di vedere all’opera il nuovo bomber Gyokeres, l’Arsenal continua la sua marcia di avvicinamento alla prossima stagione, vincendo il suo secondo test match estivo consecutivo.

Dopo aver sfidato il Milan, i Gunners sono tornati in campo per affrontare a Singapore il Newcastle e, dopo essere passati in svantaggio già al 6’ (rete di Elanga), hanno poi ribaltato la situazione imponendosi per 3-2 con rete decisiva nel finale di Odegaard su rigore.

Unica nota stonata della giornata, l’infortunio occorso a Riccardo Calafiori. Il difensore italiano, che è già reduce da una stagione condizionata da tanti problemi di natura fisica, è stato costretto a lasciare il campo in anticipo.