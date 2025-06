Aria tesa tra lo Sporting e l’agente di Gyokeres: il prezzo potrebbe schizzare a 100 milioni

Potrebbero complicarsi i piani dei club che puntano Gyokeres: è muro contro muro tra lo Sporting e l’agente del giocatore.

Viktor Gyokeres è, senza ombra di dubbio, uno degli attaccanti più ambiti dell’intero panorama calcistico europeo.

Reduce da due annate straordinarie con lo Sporting Lisbona, nel corso delle quali ha messo a segno qualcosa come 97 reti in 102 partite complessive, è finito nel mirino di diversi top club (è stato accostato anche alla Juventus), ma arrivare al suo cartellino non sarà un’impresa facile.

Nel corso degli ultimi mesi, la sua valutazione è schizzata alle stelle e, a rendere il tutto più complicato, è un vero e proprio scontro tra il suo agente Hasan Çetinkaya ed il club lusitano.

Secondo il procuratore del bomber svedese infatti, lo Sporting si è impegnato a liberarlo per 60 milioni di euro più 10 di bonus, mentre il presidente Frederico Varandas ha precisato che non c’è mai stato un accordo di questo tipo.

Lo scontro ha raggiunto momenti molto caldi che, come riportato da ‘A Bola’, potrebbero diventare roventi a causa di una clausola particolare.