Arda Güler e la scelta del Real Madrid: "Mi dissero che sarei stato l'erede di Modric"

Classe 2005 affascinato dal progetto propostogli dai 'Blancos': "Quando mio padre mi chiamò per dirmi dell'offerta mi emozionai".

Finora non ha goduto di molte opportunità per mettersi in mostra, ma le poche chance avute le ha sfruttate nel migliore dei modi: a partire dall'ultima, che ha visto Arda Güler vestire i panni dell'uomo decisivo.

Classe 2005 a segno con la rete che ha permesso al Real Madrid di battere la Real Sociedad nell'ultimo turno di Liga: la risposta più adeguata a un minutaggio che, come ammesso da Carlo Ancelotti, non è stato all'altezza delle qualità tecniche del ragazzo.

Intervistato dal canale YouTube di Kafa Sports, il talento turco ha spiegato il perché della scelta di sposare il progetto madrileno, considerato che sulle sue tracce c'era anche il Barcellona.