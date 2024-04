Le 'scuse' di Ancelotti ad Arda Güler: "Avrebbe meritato di giocare di più"

Il tecnico del Real Madrid ammette lo scarso minutaggio del talento turco: "Abbiamo affrontato sfide molto impegnative".

Il successo ottenuto allo scadere nel 'Clasico' grazie alla rete di Jude Bellingham ha ulteriormente avvicinato il Real Madrid alla conquista della sua Liga numero 36: ora sono ben undici i punti di vantaggio sul Barcellona con ancora sei giornate da disputare.

Una situazione di relativa tranquillità, che consentirà a Carlo Ancelotti di gestire al meglio le forze anche in ottica Champions League, con la semifinale contro il Bayern Monaco a incombere.

Questo scenario potrebbe rivelarsi fruttifero per Arda Güler, fin qui poco impiegato a causa di vari problemi fisici e scelte tecniche: un minutaggio tutt'altro che corposo, come ammesso dall'allenatore emiliano in conferenza stampa alla vigilia della sfida sul campo della Real Sociedad.