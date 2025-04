Arbitro in lacrime, il Real Madrid è furioso prima del Clasico: annullati tutti gli eventi

Caos in vista della finale di Coppa del Re, il Clasico tra Real Madrid e Barcellona: i Blancos non ci stanno, Ancelotti non parlerà.

Una finale è una finale, ma quando si tratta di Barcellona-Real Madrid e del Clasico, beh allora la tensione sale. Se non fosse abbastanza, la situazione per la sfida che deceterà la vincitrice della Coppa del Re (di scena sabato 26 aprile) è ora ancor più tesa in seguito al caso De Burgos Bengoetxea, arbitro scoppiato in lacrime alla vigilia.

De Burgos Bengoetxea, direttore di gara scelto per dirigere il Clasico, non ha retto all'emozione in conferenza stampa, raccontando di come il figlio abbia avuto brutti problemi a scuola. Il motivo? Gli altri bambini hanno chiamato De Burgos 'ladro', per un video di Real Madrid TV in cui diversi arbitri, tra cui lo stesso Bengoetxea, è stato accusato di gravi errori.

Il web si è scagliato contro il Real Madrid, con la società di Florentino Perez a sua volta furiosa per quanto accaduto in conferenza stampa e per le accuse piovute nelle ultime ore.