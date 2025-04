Anticipi e posticipi della 36ª giornata di Serie A: si parte con Milan-Bologna

Si giocherà tra il 9 ed il 12 maggio il 36° turno di Serie A: aprono Milan e Bologna che pochi giorni dopo si contenderanno la Coppa Italia.

Quella che si avvia alla conclusione è un campionato di Serie A ancora apertissimo.

Lotta Scudetto, corsa Champions, Europa League e Conference League, oltre che quella per la salvezza, emetteranno molti dei loro verdetti solo nelle battute finali del torneo.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, in una conferenza stampa che si è tenuta in via Rosellini, ha intanto anticipato quelli che saranno gli anticipi e posticipi del 36° turno.

La giornata si aprirà il 9 maggio con Milan-Bologna in programma alle ore 20,45 (le due squadre saranno poi protagoniste della finale di Coppa Italia il successivo 14 maggio) per poi chiudersi lunedì 12 maggio.