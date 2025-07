Angelo Stiller, chi è il possibile nuovo giocatore dell'Inter accostato a Kroos e futuro della Germania

Tra i possibili acquisti dell'Inter c'è anche Angelo Stiller, giocatore dello Stoccarda che continua a crescere in maniera esponenziale.

Dopo anni di unica ricerca relativa a Ben, un altro Stiller può rapidamente diventare il più cercato sui motori di ricerca. Parliamo di Angelo, accostato in questi giorni all'Inter di Chivu, alla ricerca di un nuovo centrocampista qualora Calhanoglu decida di partire dopo le ultime vicissitudini.

Angelo Stiller non è certo un nome nuovo per chi segue con amore e interesse la Bundesliga, ma di certo lo è per gli altri tifosi, magari più abituati ad interessarsi principalmente di Serie A e big match europei. Pian piano, però, il centrocampista si sta mettendo in mostra fuori dai confini tedeschi, considerando l'annata 2024/2025 di Champions League con la maglia dello Stoccarda e le partite con la Germania, di cui sembra essere il futuro.

A 4 partite totali con la rappresentativa tedesca, Stiller sta pian piano attirando su di sè l'attenzione di svariati big club tedeschi e inglesi, che vedono in lui caratteristiche alla Kroos e la possibilità di rappresentare proprio uno dei sostituti del fuoriclasse ex Real Madrid nello scacchiere della Nazionale, che alcune settimane fa ha eliminato l'Italia dalla Nations League.