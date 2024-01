Nuovo incarico in Turchia per Nicolas Anelka: l'ex attaccante, tra le altre della Juve, sarà il CEO dell'Umraniyespor.

Nicolas Anelka torna in Turchia, ma questa volta non ovviamente in veste di giocatore.

L’ex attaccante di Arsenal e Juventus, che in passato ha, tra le tante altre, vestito anche la maglia del Fenerbahçe, è il nuovo CEO dell’Umraniyespor, club la cui prima squadra milita in 1. LIG, ovvero la seconda serie per importanza del calcio turco.

Ad annunciare il trovato accordo è stata la stessa società con sede ad Umraniye.