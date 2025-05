Ancelotti si congeda dal Real Madrid: “Sono emozionato, se piangerò non lo nasconderò”

Ultima conferenza stampa da allenatore del Real Madrid per Carlo Ancelotti: “Sono felice perché ho vissuto un periodo straordinario”.

Un’ultima partita prima di partire alla volta del Brasile ed iniziare la sua avventura da commissario tecnico della Seleçao.

Carlo Ancelotti guiderà sabato per l’ultima volta il Real Madrid dalla panchina e lo farà in occasione della sfida con la Real Sociedad valida per il 38° turno di Liga.

Come svelato dal club Blanco, per l’occasione il Santiago Bernabeu renderà omaggio a colui che, grazie ai 15 trofei vinti in sei anni, è diventato l’allenatore più vincente della storia del club.

Carlo Ancelotti, alla vigilia della sua ‘ultima’ da tecnico del Real, non ha nascosto la sua emozione.