Ancelotti-Real Madrid, sarà certamente addio: già decisa la data per l’annuncio ufficiale

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno deciso quando verrà annunciata la separazione.

E’ da considerarsi ormai al capolinea la seconda avventura di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid.

Le strade del tecnico italiano e del club Blanco si separeranno al termine di una stagione scandita da tanti alti e bassi, ma che può ancora regalare delle soddisfazioni, visto che le merengues sono ancora in corsa per la conquista del titolo di campioni di Spagna in Liga.

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, è stata già individuata la data nella quale verrà annunciato in maniera ufficiale il divorzio.