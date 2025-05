Ancelotti chiamato ad un’impresa: a lui il compito di riportare il Brasile sul tetto del mondo

Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile: l’obiettivo nel mirino sono i Mondiali del 2026, ma nessuno ‘straniero’ ci è riuscito.

Dopo mesi scanditi da voci, notizie e smentite, finalmente è arrivata l’ufficialità: Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile.

Un ruolo di estremo prestigio, forse il più prestigioso in assoluto, per uno degli allenatori più vincenti della storia, ma anche un’enorme responsabilità.

Sì perché la CBF, ovvero la federazione calcistica brasiliana, ha deciso di affidarsi ad un super big della panchina per tornare ai fasti di un tempo.

Il Brasile, per decenni ritenuto il punto di riferimento dal punto di vista calcistico, nonostante negli ultimi anni abbia continuato a sfornare alcuni dei più grandi talenti dell’intero panorama mondiale, non solo non vince da tanto, ma negli anni recenti ha collezionato una serie di risultati che hanno in qualche modo intaccato la sua aurea.