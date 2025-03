Altro goal, nuovo modulo e una standing ovation: la Fiorentina sta ritrovando il vero Gudmundsson

Dopo una prima parte di stagione molto difficile Gudmundsson sta tornando ai suoi livelli: può essere la nuova arma in più della Fiorentina.

Era una partita, quella con il Panathinaikos, che metteva in palio il pass per i quarti di finale di Conference League, ma anche molto altro di più. Vincendo contro i greci al Franchi, la Fiorentina non solo ha allungato il suo cammino europeo, ma si è regalata un po’ di quella tranquillità che era venuta meno dopo i recenti risultati e che le consentirà di preparare al meglio una sfida che da sempre dalle parti di Firenze è diversa da tutte le altre: quella di campionato con la Juventus.

I gigliati si ritrovano dunque nella serata che forse contava di più e lo fanno anche grazie ad un ritrovato Albert Gudmundsson.

L’islandese, dopo un periodo complicato è tornato ad incidere come non gli accadeva dai tempi del Genoa e a ritagliarsi un ruolo da grande protagonista in squadra.

Una stella che la Fiorentina ha atteso per mesi, ma la cui luce ha ripreso a brillare nel momento più importante dell’annata.