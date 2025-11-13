Pubblicità
Albert Gudmundsson IcelandGetty
Leonardo Gualano

Altri segnali di ripresa, Gudmundsson fa sorridere la Fiorentina e Vanoli: trova il goal con la sua Islanda

Albert Gudmundsson ha trovato la via della rete nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Azerbaigian.

Ultima a quota cinque punti e ancora in attesa della prima vittoria in campionato, la Fiorentina ha deciso di ripartire da Paolo Vanoli per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Un’impresa non impossibile ma nemmeno semplice per una squadra che era stata costruita per ben altri obiettivi e che, al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, dovrà affrontare due partite tanto difficili quanto cruciali: quelle contro Juventus e Atalanta.

Proprio da uno dei giocatori gigliati impegnati con le proprie rappresentative arriva una buona notizia per Vanoli: Gudmundsson ha infatti confermato i segnali di ripresa fatti intravedere contro il Genoa, trovando la via del goal con la sua Islanda.

  • IL GOAL CONTRO L’AZERBAIGIAN

    Il trequartista della Fiorentina ha sbloccato il risultato della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 tra Azerbaigian e Islanda.

    Al 20’, Gudmundsson, ottimamente posizionato in area e scattato sul filo del fuorigioco, ha sfruttato un assist filtrante di Johannesson trafiggendo Bayramov di sinistro, dopo aver controllato il pallone di destro.

    Per lui si è trattato del quarto goal nelle ultime quattro partite con la propria Nazionale: uno all’andata proprio contro l’Azerbaigian, due nella sconfitta contro l’Ucraina, mentre è rimasto a secco nel 2-2 contro la Francia.

  • Albert Gudmundsson Genoa FiorentinaGetty Images

    SEGNALI DI RIPRESA

    Quello di Gudmundsson, ma la cosa vale ovviamente per tutti i suoi compagni della Fiorentina, è stato un inizio di stagione complicato.

    Il trequartista islandese, il cui cartellino è stato riscattato in estate dal club gigliato, ha avuto un rendimento altalenante, ma proprio nell’ultima uscita — quella coincisa con l’esordio di Vanoli sulla panchina viola — ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni degli ultimi mesi.

    A Marassi, contro quella che è stata la sua ex squadra, il Genoa, Gudmundsson ha giocato 75’ di buonissimo livello e ha siglato al 20’, su rigore, la rete del momentaneo 1-1 (la gara si è poi chiusa sul 2-2).

  • IL MIGLIOR MARCATORE VIOLA IN STAGIONE

    Nonostante un inizio di stagione non propriamente all’altezza delle aspettative, Albert Gudmundsson è attualmente il miglior marcatore stagionale della Fiorentina.

    L’islandese ha infatti messo a segno quattro reti in tredici presenze: due in campionato, una in Conference League e una nei preliminari della stessa competizione.

  • Gudmundsson FiorentinaGetty Images

    FONDAMENTALE PER LA FIORENTINA

    Molte delle possibilità di ripresa della Fiorentina passeranno anche per i piedi di Gudmundsson.

    Il 10 gigliato, nonostante sia reduce da una stagione costellata da diversi problemi fisici e pochi picchi, resta uno degli uomini più importanti dal punto di vista qualitativo per Vanoli.

    Al tecnico viola il compito di metterlo nelle condizioni di esprimersi come aveva fatto negli anni al Genoa e di dargli quella libertà tattica che forse con Pioli non aveva trovato.

