Altri segnali di ripresa, Gudmundsson fa sorridere la Fiorentina e Vanoli: trova il goal con la sua Islanda

Quello di Gudmundsson, ma la cosa vale ovviamente per tutti i suoi compagni della Fiorentina, è stato un inizio di stagione complicato.

Il trequartista islandese, il cui cartellino è stato riscattato in estate dal club gigliato, ha avuto un rendimento altalenante, ma proprio nell’ultima uscita — quella coincisa con l’esordio di Vanoli sulla panchina viola — ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni degli ultimi mesi.

A Marassi, contro quella che è stata la sua ex squadra, il Genoa, Gudmundsson ha giocato 75’ di buonissimo livello e ha siglato al 20’, su rigore, la rete del momentaneo 1-1 (la gara si è poi chiusa sul 2-2).