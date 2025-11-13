Altri segnali di ripresa, Gudmundsson fa sorridere la Fiorentina e Vanoli: trova il goal con la sua Islanda

Ultima a quota cinque punti e ancora in attesa della prima vittoria in campionato, la Fiorentina ha deciso di ripartire da Paolo Vanoli per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.
Un’impresa non impossibile ma nemmeno semplice per una squadra che era stata costruita per ben altri obiettivi e che, al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, dovrà affrontare due partite tanto difficili quanto cruciali: quelle contro Juventus e Atalanta.
Proprio da uno dei giocatori gigliati impegnati con le proprie rappresentative arriva una buona notizia per Vanoli: Gudmundsson ha infatti confermato i segnali di ripresa fatti intravedere contro il Genoa, trovando la via del goal con la sua Islanda.