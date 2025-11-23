Pubblicità
Leonardo Gualano

Altra sostituzione in uno scontro diretto: il Derby della Madonnina di Lautaro Martinez dura poco più di un’ora

Derby della Madonnina non propriamente indimenticabile per Lautaro Martinez: l’argentino è andato vicino al goal nel primo tempo, per poi essere sostituito nella ripresa.

Poco più di un’ora di gioco: tanto è durato per Lautaro Martinez il Derby della Madonnina.

A porre fine in maniera molto anticipata al suo Inter-Milan non è stato un problema di natura fisica, bensì una decisione tecnica di Cristian Chivu.

Il tecnico nerazzurro ha deciso di rinunciare all’attaccante argentino al 65’ per inserire al suo posto Ange-Yoan Bonny, che ha così fatto il suo debutto ufficiale nella stracittadina meneghina.

  • LA PRESTAZIONE DI LAUTARO MARTINEZ

    Lautaro Martinez era ovviamente uno degli uomini più attesi del Derby e la sua prestazione, pur senza picchi clamorosi, non è comunque stata negativa.

    Il capitano dell’Inter ha provato a garantire alla sua squadra il solito lavoro fatto di tanta pericolosità dal limite dell’area in su, ma anche lavoro in fase di pressing e, al 37’, quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0, ha confezionato una delle occasioni più clamorose dell’intera partita.

    Lautaro Martinez ha infatti sfruttato una torre di Thuram per calciare al volo verso la porta avversaria e solo uno straordinario intervento di Maignan, che ha deviato il pallone sul palo, gli ha negato la gioia del gol.

    Nella ripresa, che si è aperta con un duello perso con Pavlovic, il suo rendimento è leggermente calato; da qui evidentemente la decisione di Chivu di sostituirlo per garantire forze più fresche al suo reparto offensivo.

    NESSUN GOL NEGLI SCONTRI DIRETTI

    Quella contro il Milan è stata per Lautaro Martinez la dodicesima partita in questo campionato in altrettanti turni.

    Dodici partite, delle quali undici da titolare (solo contro il Sassuolo è entrato dalla panchina poco dopo l’ora di gioco), e questo vuol dire ovviamente che ha preso parte a tutti gli scontri diretti sin qui giocati dai nerazzurri.

    Lautaro Martinez è sceso in campo contro Juventus, Roma, Napoli e appunto Milan e, in nessuna di queste occasioni, è riuscito a trovare la via della rete.

    I quattro gol sin qui messi a segno in campionato li ha siglati contro Torino, Cagliari, Cremonese e Lazio.

    NON SI TRATTA DELLA PRIMA SOSTITUZIONE

    Delle dodici gare sin qui giocate in campionato da Lautaro Martinez, sono state solo tre quelle che lo hanno visto protagonista per tutti i 90’.

    Cristian Chivu ha ampiamente dimostrato di non avere particolari remore nel sostituire il suo uomo più rappresentativo e, anzi, c’è un dato particolare che riguarda proprio gli scontri diretti.

    Lautaro Martinez ha lasciato il terreno di gioco al 64’ contro la Juventus, al 61’ contro la Roma e appunto al 65’ contro il Milan.

    Tre partite che mettevano in palio punti pesantissimi, dal minutaggio praticamente identico. Il capitano dell’Inter è rimasto in campo fino al triplice fischio finale solo nella sconfitta per 3-1 contro il Napoli, quando è salito agli onori della cronaca soprattutto per una lite a distanza con il suo ex allenatore Antonio Conte.

  • NEL 2023 L’ULTIMA RETE IN UN DERBY DI CAMPIONATO

    Lautaro Martinez ha giocato ventuno Derby contro il Milan in carriera, trovando in nove occasioni la via della rete.

    Di questi ventuno confronti, tredici sono stati quelli in Serie A, scanditi da quattro gol. Per l’ultima marcatura in una stracittadina di campionato bisogna tornare al 5 febbraio 2023.

    Allora si giocava un Derby della Madonnina valido per il ventunesimo turno della Serie A 2022/2023 (a vincere lo Scudetto sarà poi il Napoli) e Lautaro, che venne schierato dal 1’ al fianco di Dzeko, segnò il gol decisivo poco dopo la mezz’ora sugli sviluppi di un corner battuto da Calhanoglu.

    Da allora ha affrontato altre cinque volte il Milan in Serie A senza riuscire mai a esultare.

  • LA SPIEGAZIONE DI CHIIVU

    Il tecnico nerazzurro, intervistato da DAZN, ha chiarito i motivi del cambio: "Lautaro uscito per scelta tecnica? Lautaro sta bene, sta bene.Perché è uscito? Non posso cambiare i giocatori? E' una scelta tecnica,i ragazzi in panchina hanno merito di dare il loro contributo e l'hanno fatto. E' stata una scelta mia".

