Altra sostituzione in uno scontro diretto: il Derby della Madonnina di Lautaro Martinez dura poco più di un’ora

Lautaro Martinez era ovviamente uno degli uomini più attesi del Derby e la sua prestazione, pur senza picchi clamorosi, non è comunque stata negativa.

Il capitano dell’Inter ha provato a garantire alla sua squadra il solito lavoro fatto di tanta pericolosità dal limite dell’area in su, ma anche lavoro in fase di pressing e, al 37’, quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0, ha confezionato una delle occasioni più clamorose dell’intera partita.

Lautaro Martinez ha infatti sfruttato una torre di Thuram per calciare al volo verso la porta avversaria e solo uno straordinario intervento di Maignan, che ha deviato il pallone sul palo, gli ha negato la gioia del gol.

Nella ripresa, che si è aperta con un duello perso con Pavlovic, il suo rendimento è leggermente calato; da qui evidentemente la decisione di Chivu di sostituirlo per garantire forze più fresche al suo reparto offensivo.