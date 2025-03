Altra sconfitta per il Milan Futuro: ora rischia di scivolare all’ultimo posto in classifica

Il Milan Futuro cade sul campo dell’Arezzo e incappa nella sua diciassettesima sconfitta in campionato: Oddo ancora in attesa del primo successo.

Serviva una vittoria al Milan Futuro per interrompere un lungo digiuno e soprattutto per mettere in cascina quei punti che gli avrebbero quanto meno consentito di consolidare la sua posizione in zona playout e invece, nel 33° turno del Girone B di Serie C, la compagine rossonera è incappata nella sua diciassettesima sconfitta stagionale.

Gli uomini di Oddo erano chiamati ad un’impresa non semplice sul campo di un Arezzo saldamente in zona playoff nonostante le due recenti sconfitte consecutive e si sono dovuti arrendere solo nelle battute finali quando è stato Pattarello a siglare il goal del definitivo 1-0.

Un’ennesima battuta d’arresto che ora potrebbe tradursi in un ritorno all’ultimo posto in classifica.