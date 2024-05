Allegri sul caso scommesse: “Fagioli ne sta uscendo al meglio, può essere un esempio”

L’ex tecnico della Juventus ha parlato del percorso di Fagioli e dell’importanza dello sport: “Insegna disciplina, valori e rispetto”.

Quella che ha vissuto Nicolò Fagioli è stata ovviamente una stagione molto complicata.

A segnarla è stata ovviamente la squalifica per il caso scommesse che lo ha costretto a restare lontano dai campi di gioco per sette mesi. Un’assenza lunghissima, ma anche un periodo nel corso del quale ha potuto intraprendere un percorso fondamentale per la lotta alla ludopatia.

Durante questo arco di tempo, il centrocampista della Juventus, che è tornato a giocare a fine maggio con la maglia bianconera addosso e che si è guadagnato una preconvocazione per Euro 2024, ha avuto occasione di partecipare ad eventi e di raccontare la sua esperienza anche ai più giovani.

Massimiliano Allegri, in un video collegamento durante la conferenza stampa di presentazione della campagna ‘Informateen’ in corso al CONI, ha parlato proprio del percorso di Fagioli e del caso che lo ha visto coinvolto.