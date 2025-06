Allegri spinge, il Milan è pronto a provarci: Rabiot più di un’idea per i rossoneri

Allegri vorrebbe poter contare su Rabiot anche al Milan: il club rossonero studia la situazione, con l’OM serviranno tempo e pazienza.

Il Milan che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà molto diverso da quello che ha affrontato l’annata che si è appena conclusa.

Il ritorno di Massimiliano Allegri non rappresenterà l’unica novità, visto che andrà rafforzato ogni settore del campo e in particolare il centrocampo che sarà certamente orfano di Reijnders (già ufficialmente passato al Manchester City) e che presto potrebbe salutare anche Yunus Musah (dato per vicinissimo al Napoli).

Diversi, compreso quello di Luka Modric, sono stati i nomi dati sul taccuino del nuovo direttore sportivo Igli Tare ai quali recentemente si è aggiunto uno molto importante: quello di Adrien Rabiot.

Come riportato da ‘Calciomercato.com’, l’ex Juve rappresenta per il Milan molto più che una semplice idea.