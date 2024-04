Allegri furioso: strigliata alla squadra dopo Juventus-Fiorentina

Sfuriata di Allegri dopo la vittoria della Juventus sulla Fiorentina: sarebbero intervenuti anche Giuntoli e Manna per provare a calmare gli animi.

Sul campo volti sereni e gioiosi per un successo sofferto e importante nell'ottica della conquista di una qualificazione in Champions League, ciò che serviva per dare continuità alla vittoria sulla Lazio in Coppa Italia: il tap-in di Gatti contro la Fiorentina ha consentito alla Juventus di consolidare il terzo posto e di allungare sul Bologna, fermato allo 'Stirpe' dal Frosinone.

Se al triplice fischio di La Penna le facce dei giocatori bianconeri erano colme di gioia ed esaltazione, lo stesso non può dirsi per ciò che è accaduto all'interno dello spogliatoio una volta terminata la partita: ed è qui che entra in gioco Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, come riportato dal 'Corriere dello Sport', si è reso protagonista di una sfuriata nei confronti dei suoi giocatori, sulla scia di quella andata in scena all'Olimpico il 30 marzo dopo il k.o. contro la Lazio.